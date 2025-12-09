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Es recomendable leer en voz alta porque mejora la comprensión lectora y la memoria (al involucrar más sentidos). Impulsa el desarrollo del lenguaje y la fluidez verbal, fortalece los lazos afectivos (especialmente con niños).

Aumenta la concentración, y ayuda a identificar errores y mejorar el ritmo en textos propios, siendo una herramienta poderosa para el aprendizaje y la conexión personal y social. Algo que puedes hacer tu mismo y de mucho beneficio para ti.

Leer en voz alta, beneficios cognitivos y de aprendizaje

Mejora la comprensión y memoria: Al escuchar y producir los sonidos, se procesa la información de forma más profunda, ayudando a retenerla mejor, lo cual es útil para estudiar.

Aumenta la concentración: Leer en voz alta te obliga a bajar el ritmo y ser más consciente del texto, evitando que la mente divague.

Expande el vocabulario y la fluidez: Mejora la pronunciación y la capacidad de expresarse, ya que te acostumbras a escuchar tu propia voz y a controlar el ritmo y volumen.

Optimiza la escritura: Permite detectar frases largas, encontrar un buen ritmo, localizar erratas y asegurar que los diálogos suenen naturales.

Beneficios emocionales y sociales

Fortalece vínculos afectivos: Leer a otros (especialmente a niños) crea un espacio íntimo, de conexión y seguridad emocional.

Reduce el miedo a hablar en público: Al acostumbrarte a escuchar tu voz, te familiarizas con ella, lo que facilita la expresión oral y la oratoria.

Fomenta la empatía: Te permite conectar emocionalmente con la historia, como si estuvieras actuando el texto.

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