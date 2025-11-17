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Por estas razones hay que tener bicarbonato en casa

By Redacción Carabobo
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bicarbonato en casa

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Redacción Carabobo
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Tener bicarbonato en casa es útil para muchas cosas. Es este un producto versátil para el hogar que se usa para limpiar, desodorizar y desatascar. Entre sus aplicaciones domésticas se incluyen la limpieza de baños y cocinas.

Como la eliminación de manchas, el desodorizado de superficies y la desobstrucción de desagües. Además de la salud, limpieza, entre otras utilidades que puedes darle.

Bicarbonato en casa, usos de limpieza

Limpieza general: Frota superficies como lavabos, fregaderos y azulejos espolvoreando bicarbonato en una esponja húmeda.

Ollas y sartenes: Haz una pasta con bicarbonato y agua para limpiar grasa y comida quemada, o llena una olla con agua y ¼ de taza de bicarbonato, hiérvelo durante horas y luego frota los residuos.

Duchas: Usa una esponja con bicarbonato y agua caliente para limpiar las paredes de la ducha, o espolvorea bicarbonato directamente en el piso y frota con un cepillo húmedo.

Ropa: Añade bicarbonato a la lavadora para quitar manchas y olores, y para blanquear prendas blancas.

Desodorizar

Refrigerador: Coloca una caja abierta de bicarbonato en el refrigerador para absorber los olores.

Zapatos: Pon un sobre de bicarbonato dentro de los zapatos para eliminar el mal olor.

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Triturador de basura: Vierte ¼ de taza de bicarbonato, seguido de agua caliente, para eliminar los malos olores del triturador.

Desatascar tuberías

Vierte ½ taza de bicarbonato de sodio seguido de vinagre blanco en el desagüe. Deja que burbujee durante unos minutos y luego enjuaga con agua caliente. Repite el proceso si el desagüe aún está atascado.

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