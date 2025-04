Compartir

No debes circular por el hombrillo porque no está destinado para la circulación habitual de vehículos. El hombrillo es una franja o margen a la orilla de la carretera, la cual se conoce también como canal de seguridad.

Muchas personas vienen circulando por la autopista o avenida y aceleran para circular por el hombrillo. Esto genera mayor retraso para cuando te vayas a incorporar a la vía ya que tienes que esperar que alguien te ceda el paso.

Lo vemos mucho en las autopistas del estado Carabobo, entre ellas la ARC, Autopista del Este, Autopista Valencia Puerto Cabello y la Autopista Valencia Campo Carabobo. Es por eso que hoy hacemos un llamado a no utilizar dicho canal para circular.

No debes circular por el hombrillo

El hombrillo no es un canal o carril de circulación, y no está destinado para la circulación habitual de vehículos. Por años se han hecho diferentes llamados para que no se utilice el mismo.

Este canal generalmente es un poco más pequeño que los canales, y el mismo se utiliza en caso tal de que un vehículo se accidente. Si ves un retraso en la vía conserva tu canal y evita circular por el hombrillo.

