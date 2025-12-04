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La contraseña de tu cuenta en Patria no debes cederla, recuerda que dicha cuenta la debes revisar tu mismo. La verificación de los datos es importante y hacerlo es muy sencillo en tu cuenta.

No debes ceder tus datos en Patria a ninguna persona, es falso que un tercero pueda hacerte llegar un bono revisando tu cuenta. Es por ello que es importante que tu mismo lleves la misma y contestes las encuestas.

En el sistema Patria, se debe verificar y actualizar el perfil de usuario, la información de contacto como el teléfono y correo electrónico. Como la dirección de habitación, datos laborales, y en el caso de vehículos, el serial del motor.

También es crucial asegurarse de que el RIF no tenga errores, especialmente si se busca recibir el bono de «Contra la Guerra Económica».

Contraseña de tu cuenta en Patria

Verificación de datos de usuario y contacto

Perfil del usuario: Mantener el teléfono principal y la contraseña seguros.

Teléfono principal: Certificar el teléfono a través de la opción «Perfil / Teléfonos Móviles» para asegurar que coincida con el afiliado en el servicio Clavemóvil del Banco de Venezuela.

Correo electrónico: Verificar que el correo esté correcto para recibir información y códigos de confirmación.

Verificación de datos personales y laborales

Dirección de habitación: Registrar la comunidad donde se reside en la sección «Perfil», opción «Información Personal».

Condición laboral: Actualizar la información sobre el centro de trabajo en la sección «Laboral» del perfil para recibir bonos especiales.

Registro de jubilados: Si se es jubilado, actualizar la información personal para que aparezca como tal en el sistema.

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