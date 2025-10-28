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Escribir a diario está entre las normas para tener una buena salud mental como física, esto por sus extraordinarios beneficios. Entre ellas la reducción del estrés y la ansiedad y una mejor organización de pensamientos.

Como mayor autoconocimiento, mejora de la creatividad, fortalecimiento de la memoria y la consolidación de hábitos positivos. También puede mejorar las relaciones personales al permitir una mejor expresión de sentimientos y ayudar en la toma de decisiones.

Escribir a diario

Reduce el estrés y la ansiedad: Escribir sobre tus sentimientos te ayuda a ponerlos en perspectiva, disminuyendo el poder de las emociones fuertes y el ciclo de pensamientos obsesivos.

Aumenta el autoconocimiento: Te permite identificar patrones de pensamiento y comportamiento, aprender sobre tu personalidad y comprender mejor tus emociones y sentimientos.

Mejora la regulación emocional: Al nombrar y expresar tus emociones, puedes tomar distancia y observarlas, lo que facilita su gestión.

Ayuda a resolver problemas: Al organizar tus pensamientos, puedes entender mejor las confusiones y encontrar soluciones a situaciones difíciles.

Fomenta la creatividad: Ver tu vida desde otra perspectiva puede inspirar nuevas ideas, complementar narrativas o incluso incluir dibujos y recortes.

Recomendación de expertos

Compra un cuaderno, o una libreta, recicla hojas, ten a la mano un lápiz, como un sacapuntas, esto no es algo antiguo es una recomendación positiva. Escribe lo que quieras, ya que los temas son libres.

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Tanto el leer como el escribir son armas para luchas contra el Alzheimer, para tener una buena memoria. Hoy en día que hay tanto estrés, toma unos minutos para escribir y veras los beneficios.

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