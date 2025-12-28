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Por fraude, Cicpc detuvo a trabajador de un comercio en Chacao

By Redacción Carabobo
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Luis Alexis Roa detenido. Foto: CICPC.

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Por fraude, Cicpc detuvo a trabajador de un comercio en Chacao, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Financieros, aprehendieron a Luis Alexis Roa (45), por el delito de fraude; quedando a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Mediante un intenso se determinó la responsabilidad del detenido en el hecho; Roa, valiéndose de su cargo como capitán supervisor de un establecimiento comercial proporcionaba a los clientes datos bancarios personales.

Trabajador de un comercio en Chacao

Para recibir pagos de los consumos realizados en el establecimiento, obteniendo un beneficio económico en perjuicio de su víctima. Cabe destacar que, por este hecho, el Cicpc continúa con las investigaciones para ubicar y detener a otro trabajador de la empresa.

Quien se desempeñaba como mesero y también tenía el mismo modus operandi, con la finalidad de ponerlo a la orden de la justicia venezolana.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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