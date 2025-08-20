miércoles, agosto 20, 2025
Por hurto de instalaciones eléctricas en Carabobo quedaron detenidos

hurto de instalaciones eléctricas en Carabobo

Dos sujetos por hurto de instalaciones eléctricas en Carabobo quedaron detenidos y será imputados por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales.

Informó el Fiscal Saab que fueron aprehendidos para ser imputados por el Ministerio Público dos sujetos. Estos responden a los nombres de Oswaldo Aguilar y Yervinson Navas, por el delito de Hurto de Instalaciones Eléctricas.

Hurto de instalaciones eléctricas en Carabobo

Dichos delincuentes tenían en posesión la cantidad de 25 kg de cobre procesado y tres transformadores, pertenecientes a Corpoelec. Ocasionándole un grave daño al estado Venezolano.

