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Por hurto de vehículos quedó detenida una pareja delictiva en Guacara, estado Carabobo. La información la suministró el comisario general del CICPC, Douglas Rico, los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Como Luis Gerardo Gómez Gutiérrez (40) y Anyeli Esmeralda Tejera Salazar (34), quedaron identificados los delincuentes detenidos por funcionarios de la Coordinación de Investigaciones Contra el Hurto y Robo de Vehículos.

De la Delegación Municipal La Victoria, en el sector Dios Todopoderoso, parroquia Juventud, por dedicarse al hurto de vehículo. Dijo el comisario Douglas Rico.

Pareja delictiva quedó detenida

Pesquisas del Cicpc realizaron las investigaciones de campo y experticias fílmicas, logrando determinar que esta pareja delictiva operaba en las adyacencias de un centro comercial ubicado en el sector Centro, parroquia Juan Vicente Bolívar y Ponte, municipio José Félix Ribas.

En La Victoria, estado Aragua; donde estas personas esperaban a que sus víctimas estacionaran sus vehículos y en un descuido; se los llevaban con rumbo desconocido para beneficiarse económicamente.

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Por este hecho se recuperó una camioneta, tipo sport Wagon, marca Toyota, modelo Fortuner 4×4, año 2012, placas AF039LA (solicitada por hurto) y se colectaron como evidencias dos equipos móviles. Siendo el caso puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del estado Aragua.

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