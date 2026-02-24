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Por hurto fueron detenidos cuatro hombres en Carabobo

By Redacción Carabobo
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Por hurto fueron detenidos cuatro hombres en Carabobo, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico, la tarde de hoy martes 24 de febrero de 2026.

Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron la detención de William Arcángel Guevara Ríos (39), Gabriel José Maracay (53). Luis Alfredo Moreno Molina (39) y, Alfredo José Valderrama Quiñonez (39), en la parroquia Catedral, municipio Valencia, estado Carabobo, por hurto.

Se pudo conocer que estos sujetos, mediante destrezas, ingresaban a comercios de la parroquia Catedral, apoderándose de mercancía de valor. Con la finalidad de comercializarla y obtener un lucro de manera ilícita, generando pérdidas en las víctimas.

Al ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que, William, posee registros por sustracción y sustitución de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias químicas.

Por hurto fueron detenidos cuatro hombres en Carabobo

Además de porte ilícito de arma de fuego, amenaza, hurto genérico común, violencia o resistencia a la autoridad, robo genérico, lesiones personales. Y, comercio detente sustancias estupefacientes psicotrópicas.

Mientras que Gabriel los tiene por, tráfico ilícito de metales, piedras preciosas y materiales estratégico y, violencia o resistencia a la autoridad. Luis por, robo genérico, robo de vehículos y hurto genérico común; finalmente Alfredo, por, porte ilícito de arma de fuego, robo genérico, fuga de detenidos, y hurto genérico común.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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