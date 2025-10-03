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Por intimidad grupal con los alumnos además de suministrarles drogas, regalos entre otros, una profesora quedó detenida en Estados Unidos. El caso de Brittany Fortinberry ha sido uno de los escándalos protagonizados por docentes más fuertes.

La educadora rubia ha sido tendencia en los últimos días, luego que se descubriera lo que hacía con los alumnos. Algunos de ellos han hablado mientras otros al parecer guardaron silencio en torno al caso.

La maestra y educadora de 32 años tiene un total de 47 acusaciones y varios cargos penales por tener sexo grupal con varios alumnos. Además de suministrarles estupefacientes como difundir material perjudicial para menores.

Fortinberry está señalada de llevar jóvenes a su casa, pero estos además de encuentros íntimos tenían que hacer tareas domésticas. Esto mientras ella compartía con otros jóvenes que estaban en su casa.

Por intimidad grupal con los alumnos

A principios de septiembre de este año se presentó una denuncia por parte de uno de sus alumnos. Este la denunció ahora ya que tuvo miedo de hablar antes, dijo que la mujer lo llevó a su casa los elogiaba mientras estaban haciendo tareas en el hogar.

Les daba drogas, como también regalos y mantenían sexo con ella. Pero este dejó de ir a casa de la educadora ya que ella hacía lo mismo con otros menores de edad. Resaltando que todos los muchachos del vecindario sabían lo que ella hacía.

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No se sabe cómo se va a desarrollar este caso, el cual ha sido uno de los más sonados en Indiana, Estados Unidos. Fortinberry podría ser condenada a 40 años de encontrarse culpable de los cargos.

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