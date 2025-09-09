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La Vinotinto sale a ganar hoy en el estadio Monumental de Maturín, el puesto de repechaje está en manos del combinado venezolano. Que tiene al menos que ligar una victoria de Brasil ante Bolivia para poder ir a la otra fase.

Ya todo está listo en el estadio ubicado en el oriente del país, los criollos se mantienen esperanzados de poder avanzar a la repesca que otorga un cupo para el Mundial 2026. Es la oportunidad que tiene Venezuela.

La selección venezolana tiene que salir a ganar el día de hoy para sumar tres puntos. Que en la tabla de clasificación serían cuatro para diferenciarse de Bolivia. Ya que ellos jugarán contra Brasil en el estadio El Alto.

Una derrota de Venezuela, y una victoria de Bolivia se perderían todo el trabajo hecho para esta fase mundialista. Esperamos que la Vinotinto pueda responder ante Colombia hoy a partir de las 7:30 de la noche.

La Vinotinto sale a ganar, ¡Vamos Venezuela!

Por su parte, la “selección Colombia”, dijo que no vienen a regalar nada, por el contrario quieren terminar por todo lo alto las eliminatorias. Es por ello que van a jugar este encuentro como si fuera una final. Colombia viene con todos sus jugadores.

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A pesar que son países hermanos, y que Colombia ha tenido un gran desempeño, siempre el jugar contra Venezuela este juego tiene un “extra” especial por parte de ambas selecciones. Veremos cómo se plantean en la cancha.

Hoy también jugarán Argentina contra Ecuador, ambos clasificados, Chile irá ante Uruguay. Y Perú se medirá ante Paraguay, Venezuela contra Colombia y Brasil ante Bolivia en el estadio El Alto en Bolivia.

¿Dónde verlo?

Los canales nacionales entre ellos Venevisión y Televen además de ByM Sports van a transmitir este interesante encuentro de la Vinotinto. Además lo harán las principales emisoras del país, el encuentro será a las 7:30 de la noche.

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