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Un sujeto quedo detenido y a la orden del Ministerio Público, por maltrato a un perro fue denunciado ante las autoridades. En un video se ve como el hombre empuja al animal por la cuerda que lo tiene atado al cuerpo.

Enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Trujillo efectuaron la aprehensión; en flagrancia de un sujeto por el delito de maltrato animal a un perrito.

La detención se realizó en la Avenida principal del Barrio El Milagro parroquia Juan Ignacio Montilla del municipio Valera. Gracias a denuncia interpuesta por ciudadanos que presenciaron el maltrato animal.

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Por maltrato a un perro en Trujillo

El sujeto identificado como Barrios, J. de 58 años de edad al notar la presencia de los funcionarios e intentó huir siendo capturado a pocos metros del lugar. Según la minuta policial en el lugar de los hechos confirmaron que el canino presentaba signos de desnutrición.

Además de signos de violencia, detallando que el hombre lo mantenía cautivo con un mecate enrollado alrededor del cuello. El procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Catorce del Ministerio Público.

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Cabe resaltar que las condenas establecidas contra el maltrato animal están tipificados en el Código Penal y en la Ley para la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio; donde se imponen multas y hasta 6 años de cárcel.

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