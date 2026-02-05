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El cierre preventivo de playas en La Guaira se anunció ayer ante el fenómeno de mar de fondo. Hasta ahora el cierre es solo en el litoral central, esto debido al fuerte oleaje registrado ayer en la mañana y la tarde.

Se pudo conocer que playas como Alibabá A las olas entraron hasta el sector donde estaban las sillas y toldos además de áreas de servicios. Hasta ahora esperan que el fenómeno se disipe hoy en horas de la mañana.

Ayer desde horas de la madrugada se estaban sintiendo las fuertes olas, las cuales también afectaron en costas del estado Falcón. La faena de pesca ayer en La Guaira se vio afectada por el mar de fondo.

Cierre preventivo de playas en La Guaira

Las embarcaciones no salieron a pescar debido al fuerte oleaje, muchas de ellas se voltearon en Chichiriviche de La Costa. Varios de los malecones se vieron afectados por el agua como por la fuerza de las olas.

El Observatorio Nacional de Seguridad Acuática (ONSA) hizo la advertencia de corrientes laterales como de las rompientes. Además del peligro extremo de estas corrientes en algunas de las playas.

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Los balnearios de La Guaira permanecen cerrados, algunos de estos con vigilancia policial para prohibir el ingreso de bañistas. En zonas de Chuspa y Caruao se presentaron olas de dos metros ayer en la mañana.

Se hace un llamado a las personas a acatar los llamados hechos por las autoridades y no ingresar a las playas.

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