Por presunta amenaza de muerte y violencia contra su abuela un sujeto de 22 años quedó detenido en Puerto Cabello, estado Carabobo. La información la suministró el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Por amenazar de muerte y agredir a su abuela, funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello del Cicpc aprehendieron a Yonatha Jeanpier Escalona Romero (22); en la urbanización Santa Cruz, parroquia Goaigoaza, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima (64), quien informó a las autoridades que su nieto, a quien crió desde pequeño, la había agredido física y verbalmente. Las pesquisas arrojaron que luego de sostener una discusión, Escalona la empujó y haló su cabello.

Además de amenazarla de muerte de forma constante, motivado a que la víctima intenta poner control sobre su conducta. Funcionarios del Cicpc realizaron una serie de investigaciones de campo, experticias forenses y entrevistas para materializar la aprehensión del agresor.

Tras las arduas labores, Escalona fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Además, se conoció que el detenido posee dos registros policiales por aprovechamiento y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

