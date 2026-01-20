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Por presunta deuda de drogas asesinó a dos hombres en el Zulia, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Los Puertos de Altagracia, esclarecieron el doble homicidio de Franyi José Valles Ferrer (34) y, Yeison José García Salón (26). Ocurrido en el sector Buena Vista 01, avenida 07, corredor vial Rita Ramona Acurero.

Por presunta deuda de drogas asesinó a dos hombres en el Zulia

Se pudo conocer que las víctimas, fueron sometidas por Maximiliano Marcus Sánchez Contreras (18), quien, motivado a una deuda de sustancias alucinógenas. Arremetió contra las víctimas.

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Desenfundando un arma de fuego, propinándoles varios disparos y cegándoles la vida para luego huir del lugar con destino a la República de Colombia; sin embargo, fue detenido. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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