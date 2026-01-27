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Por la presunta difusión de pornografía infantil quedó detenido un hombre en La Guaira. El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio la información a través de las redes. El apresado quedó a la orden.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Trata de Personas, tras un minucioso trabajo de investigación, realizaron la detención de Jesús Rafael Echenique Martínez (25), en el sector Aeropuerto, sector 1, los Cascabeles, parroquia Urimare, municipio Vargas.

Por presunta difusión de pornografía infantil quedó detenido

Echenique está señalado de los delitos de explotación sexual y difusión de pornografía infantil. Se pudo conocer que el hombre, mediante grupos en redes sociales, captaba jóvenes, en su mayoría menores de edad.

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Para engañarlas y solicitarles fotografías y videos desprovistas de ropa, para luego comercializarlo y así, obtener un lucro en perjuicio de las víctimas. Por lo que quedó a la orden del Ministerio Público.

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