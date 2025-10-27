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Por presunta estafa en un san de motos, una mujer quedó detenida en el estado Táchira. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. La dama quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Ureña del CICPC aprehendieron a una mujer por estafa relacionada con la organización de presuntos sistemas de ahorro; y entrega programada de motos, afectando el patrimonio económico de múltiples víctimas.

La detenida fue identificada como Vanessa Andreina Urbina (30), quien fue capturada en el sector Andrés Eloy Blanco, Calle 12, del municipio Pedro María Ureña. Las investigaciones se iniciaron tras recibir denuncias que indicaban que Urbina organizaba mensualmente un san de motos.

Por presunta estafa en un san de motos quedó detenida en Táchira

Recibiendo pagos mensuales de sus víctimas con la promesa de la entrega de vehículos tipo motocicleta. Sin embargo, al momento de la adjudicación y entrega, la mujer incumplía lo acordado, apropiándose del dinero y causando un perjuicio económico significativo a los afectados.

Al momento de la detención, se colectaron como evidencias un documento de identificación personal. Ocho tarjetas de pago que evidencian los abonos mensuales realizados por las víctimas y un equipo de telefonía móvil.

Urbina fue puesta de inmediato a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

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