Por presunto abuso sexual contra una mascota doméstica en Mérida un sujeto quedó detenido. El Cuadrante de Paz número 15 del municipio Libertador de esa entidad dio a conocer los detalles del caso.
Una comisión policial adscrita al Servicio de Protección Animal atendió denuncia interpuesta por la ciudadana quien manifestó que su mascota canina. Raza Pastor Alemán, habría sido abusada sexualmente.
Dicha comisión estuvo a cargo de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, bajo supervisión del G/D Bencir Guerrero Ochóa y del C/G Jhonny Javier Nava Caballero; Director General del Instituto Autónomo Policía Municipal Libertador.
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Presunto abuso sexual contra una mascota doméstica en Mérida
Los oficiales verificaron la situación en el sitio, se constató que el animal presentaba lesiones compatibles con maltrato y abuso. Las cuales fueron confirmadas por valoración forense veterinaria del Senamef.
El ciudadano denunciado fue aprehendido en su lugar de trabajo, y trasladado al C.C.P. Libertador. Quedando a la orden del Ministerio Público por violación a la Ley de Protección de la Fauna Doméstica.
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Indicó la Policía Municipal de Libertador en Mérida que se brindó Atención inmediata a la denuncia. Además de la aprehensión del ciudadano involucrado. Como la valoración forense y resguardo del animal. Quedando el sujeto a la orden del Ministerio Público.
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