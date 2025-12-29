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Por presunto abuso sexual en Guacara un hombre quedó detenido, la información fue suministrada por la Policía Municipal de esa zona del estado Carabobo. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara, con constantes operativos se logró practicar la detención de un sujeto identificado como José A.D. Este al momento de pasar por el lado de una ciudadana le tocó partes de su cuerpo.

Por presunto abuso sexual en Guacara

Hecho ocurrido en el casco central del municipio al momento en que los ciudadanos se encuentran realizando sus compras navideñas. Dicho sujeto aprovechó de cometer el abuso contra la fémina.

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Este fue detenido y llevado al comando de la Policía Municipal. El cuerpo de seguridad sigue realizando constantes operativos en pro de la seguridad en este mes de diciembre.

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