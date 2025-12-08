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Por presunto tráfico de drogas en Monagas tres hombres quedaron detenidos. A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad Elvis Jasiel Reyes Córdova, Alejandro Antonio Peña Regardiz y Carlos Alberto Aular Basante.

Por su presunta responsabilidad en el tráfico de 209 kilos y 200 gramos de presunta droga; además de dos kilos y 200 gramos de estupefacientes. Tal alijo fue incautado el pasado 29 de noviembre dentro de un vehículo en el en el Punto de Atención al Ciudadano Mara Negra.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desarrollaban labores de seguridad en el citado lugar cuando avistaron a un vehículo; en el que se transportaban Reyes Córdova y Peña Regardiz, al que dieron orden de alto para ejecutar una revisión de rutina tanto al transporte como a sus pasajeros.

Por presunto tráfico de drogas en Monagas

En la revisión, se encontraron en los asientos traseros del automóvil un total de 131 envoltorios de marihuana; así como otros dos envoltorios de cocaína. Con apoyo de un canino, se ubicó un compartimiento secreto entre el chasis y el caucho de repuesto.

Donde estaban ocultos 56 envoltorios más de marihuana. Finalmente, en otro compartimiento dentro del tanque de combustible se descubrieron 129 envoltorios adicionales de marihuana; lo que dejó una sumatoria de 316 envoltorios de la misma sustancia.

En consecuencia, tanto Reyes Córdova como Peña Regardiz resultaron aprehendidos en flagrancia para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Las experticias practicadas bajo supervisión del órgano garante de la legalidad en el país, determinaron la vinculación de Aular Basante con el alijo de marihuana y cocaína.

La audiencia

En la audiencia de presentación, la Fiscalía 21ª de Monagas imputó a Reyes Córdova, Peña Regardiz y Aular Basante por la comisión de tráfico de sustancias estupefacientes; y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento.

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