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Debemos comer bajo en sal para reducir el riesgo de presión arterial alta (hipertensión) y proteger la salud del corazón. Ya que el exceso de sodio en la dieta atrae agua al torrente sanguíneo, aumenta el volumen de la sangre y hace que el corazón trabaje más.

Una dieta baja en sal ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y problemas renales. Siempre se vigilante de tu dieta diaria, recuerda somos lo que comemos.

Aumenta el volumen sanguíneo: el sodio atrae el agua, lo que incrementa el volumen de sangre en el torrente sanguíneo.

Eleva la presión arterial: un mayor volumen de sangre ejerce más presión sobre las arterias y el corazón, lo que lleva a la hipertensión.

Daña los órganos: la presión arterial alta sin control puede dañar el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos.

Debemos comer bajo en sal

Beneficios de una dieta baja en sal, mejora la salud cardiovascular: Reduce la presión arterial y el trabajo del corazón.

Previene enfermedades graves: Ayuda a disminuir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Protege los riñones: Un menor consumo de sodio favorece el buen funcionamiento renal.

Controla la presión arterial: Es una medida clave para manejar y prevenir la hipertensión, especialmente en personas mayores.

Cocina con menos sal: Disminuye gradualmente la sal que añades a tus comidas.

Limita los alimentos procesados: Muchos alimentos precocinados y envasados son ricos en sodio.

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Usa especias naturales: Sustituye la sal por hierbas y especias como ajo, orégano, pimienta o perejil para dar sabor a los alimentos.

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