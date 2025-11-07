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Desde hace unas horas circula una noticia falsa con el puente Santa Rosa de Valencia. En la misma se señala que la parte alta se había caído. En Whatsapp circuló la foto la cual es falsa ya que el puente está en perfecto estado.

No se ha caído dicho puente, el mismo está operativo separando lo que es la Autopista Valencia Carabobo como la avenida Las Ferias en la parte baja. La foto se suma a las tantas que ha circulado de falsas noticias que hemos visto este año.

Puente Santa Rosa

Una de ellas cuando hubo el enjambre sísmico se dijo que la carretera en Carlos Arvelo se había cuarteado, cuando era completamente falso.

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