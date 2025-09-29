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Pintar la casa cuando se acerca diciembre es una tradición al igual que comprar los estrenos. Aunque muchos lo consideran moda, no es precisamente algo que nació de la nada en nuestro país.

Cada vez que se acerca diciembre, muchas personas hacen el presupuesto y compran las pinturas. Bien sea para pintar toda la casa, o pintar solo el frente, algunos cuartos, o pintar la sala o la cocina.

De esa manera se preparaba ya la casa para las dos fechas importantes de diciembre, el 24 como lo es la Nochebuena o el 31 llamada la Noche de Año Nuevo. Para ello se iba preparando la casa al igual que los estrenos.

Hay que remontarse a la historia del mandatario nacional Antonio Guzmán Blanco, quien gobernó al país por 20 años repartidos en tres periodos. Uno de los decretos del General era precisamente ese, el pintar la casa y los estrenos.

Pintar la casa cuando se acerca diciembre

Era uno de los decretos que tenía que cumplirse, ya que venía del Presidente, el cual como dice la historia era una persona muy “exigente a la criolla”. Todo tenía que estar listo para los días decembrinos.

Las casas pintadas, todos los arreglos hechos en las mismas, nada de dejar para después las cosas que tenían que hacerse. Además de pintadas, los frentes arreglados, pintados y todo… “pulcro y reluciente como le gusta al presidente”.

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De esa manera se cumplía con el decreto presidencial de tener todo listo para Navidad y Año Nuevo. Se empezaba cada año de esa manera con entusiasmo y alegría en el país, en aquellos años 1880.

De allí es que viene esa bonita costumbre en nuestro país de pintar la casa, de comprar los estrenos y de tener todo listo para el mes de diciembre.

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