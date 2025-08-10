Compartir

¿Por qué Flor Amarillo lleva ese nombre?, el nombre data entre 1830 y 1885 donde se formó un desarrollo histórico en la zona. La comunidad católica llegó a esos espacios donde solo veían flores amarillas.

Los colores de las flores encontradas en esos espacios del sur de Valencia le dieron la connotación y hoy en día perdura el nombre en el urbanismo. Que creció a lo largo de estos siglos.

Según un conversatorio de la Alcaldía de Valencia, Flor Amarillo nació con la creación de una comunidad católica y está asociado a la memoria de la iglesia local; y el crecimiento espiritual de sus habitantes.

Allí vino la construcción de su Iglesia y de su patrono San Isidro Labrador, en primer lugar se construyó la misma y luego fue creciendo alrededor. Cuando se repartieron los lotes de terreno.

La vía conducía a Güigüe municipio Carlos Arvelo, anteriormente era doble vía ya con el tiempo se tuvo que hacer la vía con sentido a Valencia. La Iglesia que se fundó originalmente permanece en el lugar.

Pero luego se hizo una más grande en la parte trasera, la cual es una de las más vistosas de Valencia como del estado Carabobo. Esta zona pasó a ser parte de la parroquia Rafael Urdaneta.

“El nombre de algunas fincas era Calicanto. Palmita, Mayaguan, Campo Alegre, Paso Real, Bucaral, entre otras. Los españoles también les inculcaban la creencia a San Isidro Labrador, el cual se convirtió en el Santo Patrono de Flor Amarillo ya que era el santo que cuidaba las siembras y tiene el lema de «San Isidro Labrador quita el agua. Y pon el sol», cuenta la cuenta en Facebook, Proyecto Flor Amarilla.

