George Clooney, uno de los galanes más icónicos de Hollywood, ha revelado que ya no tiene planes de protagonizar películas románticas. La razón, según el actor, es simple: a sus 63 años, siente que ese tipo de papeles ya no encajan con su etapa actual.

“Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas”, detalló.

Clooney está pronto a hacer su debut en Broadway este mes. El artista protagonizará una adaptación teatral de la película nominada al Oscar de 2005, «Good Night, and Good Luck».

