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¿Por qué han desaparecido las luciérnagas?

By Redacción Noticias24Carabobo
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¿Por qué han desaparecido las luciérnagas?
Foto: Invdes.com.mx

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La pregunta, seguro la has escuchado, ¿por qué han desaparecido las luciérnagas?, estas han desaparecido por la pérdida de su hábitat debido a la expansión urbana y agrícola. Como por factores entre ellos la contaminación lumínica

Esta interfiere con su comunicación y reproducción, y el uso de pesticidas que envenenan tanto a las luciérnagas como a sus fuentes de alimento. El cambio climático también altera sus ciclos de vida y los patrones de humedad de sus hábitats, afectando su supervivencia.

¿Por qué han desaparecido las luciérnagas?, y los factores

Pérdida y degradación del hábitat: La urbanización, la deforestación y la agricultura intensiva destruyen los humedales, bosques y zonas verdes donde las luciérnagas viven. Se alimentan y se reproducen.

Contaminación lumínica: Las luces artificiales de las ciudades y las casas interfieren con las señales luminosas que las luciérnagas usan para atraer pareja. Lo que dificulta su apareamiento y reduce sus poblaciones.

Uso de pesticidas: Los insecticidas, especialmente los de amplio espectro, matan a las larvas de luciérnaga y a los insectos de los que se alimentan. Afectando su ciclo de vida y sus fuentes de alimento.

Cambio climático: El aumento de la temperatura y los cambios en los patrones de humedad alteran el ciclo de vida de las luciérnagas. Ya que dependen de condiciones climáticas estables para su supervivencia y reproducción.

La importancia de estas

Indicadores de salud ambiental: La presencia de luciérnagas es un signo de que un ecosistema es saludable, libre de contaminación y con aguas limpias.

Control de plagas: Las luciérnagas se alimentan de otros insectos, lo que contribuye al control natural de plagas en los ecosistemas.

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