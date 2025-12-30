EntretenimientoCuriosidadesPortada

¿Por qué hay que llevar ropa interior amarilla en Año Nuevo?

By Danny Valdiviezo
0
79
Llevar ropa interior amarilla en Año Nuevo

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Llevar ropa interior amarilla en Año Nuevo significa atraer prosperidad, abundancia, buena suerte y éxito económico para el año que comienza. Ya que el amarillo se asocia con el oro, el sol, la riqueza, la alegría y el optimismo.

Ayudando a “abrir caminos” para el crecimiento financiero y profesional. De igual modo, se asocia a iluminar caminos nuevos en el año. Es una tradición que se hace desde hace décadas. Ahora también además de la amarilla se utiliza el color verde.

Llevar ropa interior amarilla en Año Nuevo y su significado

Dinero y Riqueza: Simboliza el oro, atrayendo fortuna y prosperidad material.

Abundancia: Se usa para desear que nunca falten provisiones ni bendiciones.

Éxito y Crecimiento: Ayuda a abrir caminos para el crecimiento laboral y profesional.

Optimismo: Representa la luz, la alegría y una actitud positiva para enfrentar el nuevo ciclo.

Renovación: Al igual que otras tradiciones de Año Nuevo, busca un comienzo auspicioso y lleno de energía.

Detalles adicionales:

¿Nuevo o regalado? Algunos creen que la prenda debe ser nueva para no traer energías pasadas, mientras que otros prefieren que sea un regalo de alguien con buenas intenciones para que se cumplan los deseos.

Tradición: Es algo popular extendido en América Latina y España como un ritual para empezar el año con el pie derecho.

En resumen, es una tradición cargada de esperanza y buenos deseos para asegurar un futuro próspero y lleno de buenas oportunidades.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Por qué se come lentejas en la noche de Año Nuevo?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBAE Negocios
Artículo anterior
¿Qué tienen en común las Iglesias de San Diego y Los Guayos?
Artículo siguiente
Novios venezolanos murieron en accidentes de moto en España en menos de 24 horas
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes