Compartir

Llevar ropa interior amarilla en Año Nuevo significa atraer prosperidad, abundancia, buena suerte y éxito económico para el año que comienza. Ya que el amarillo se asocia con el oro, el sol, la riqueza, la alegría y el optimismo.

Ayudando a “abrir caminos” para el crecimiento financiero y profesional. De igual modo, se asocia a iluminar caminos nuevos en el año. Es una tradición que se hace desde hace décadas. Ahora también además de la amarilla se utiliza el color verde.

Llevar ropa interior amarilla en Año Nuevo y su significado

Dinero y Riqueza: Simboliza el oro, atrayendo fortuna y prosperidad material.

Abundancia: Se usa para desear que nunca falten provisiones ni bendiciones.

Éxito y Crecimiento: Ayuda a abrir caminos para el crecimiento laboral y profesional.

Optimismo: Representa la luz, la alegría y una actitud positiva para enfrentar el nuevo ciclo.

Renovación: Al igual que otras tradiciones de Año Nuevo, busca un comienzo auspicioso y lleno de energía.

Detalles adicionales:

¿Nuevo o regalado? Algunos creen que la prenda debe ser nueva para no traer energías pasadas, mientras que otros prefieren que sea un regalo de alguien con buenas intenciones para que se cumplan los deseos.

Tradición: Es algo popular extendido en América Latina y España como un ritual para empezar el año con el pie derecho.

En resumen, es una tradición cargada de esperanza y buenos deseos para asegurar un futuro próspero y lleno de buenas oportunidades.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas