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Hay que remojar los granos para reducir los antinutrientes como el ácido fítico, que dificultan la absorción de minerales, y los oligosacáridos que causan gases. Volviéndolos más digestivos y nutritivos.

Este proceso también acortará el tiempo de cocción, si vas a hacer algo puedes colocarlos en un bol con agua durante la noche. Bien tapado y veras como al día siguiente se hará más fácil la cocción.

Beneficios de remojar los granos

Mejor digestión: El remojo disuelve los oligosacáridos y otras sustancias que pueden causar gases, hinchazón y malestar.

Mayor absorción de nutrientes: Al eliminar el ácido fítico y otros antinutrientes, el remojo permite que tu cuerpo absorba mejor minerales como el hierro, el zinc y el calcio.

Activación de nutrientes: El proceso inicia la germinación, neutralizando inhibidores de enzimas que protegen a la semilla y haciendo que los nutrientes sean más accesibles.

Menor tiempo de cocción: Los granos remojados se cocinan más rápido, lo que ahorra tiempo y energía.

Eliminación de toxinas: Se pueden eliminar ciertos pesticidas y contaminantes que se encuentran en la cubierta exterior de los granos, especialmente si se cambia el agua de remojo.

Consejos adicionales

Descarta el agua de remojo antes de cocinar para eliminar los compuestos que producen gases.

Puedes añadir una pizca de sal o bicarbonato al agua de remojo para ayudar a neutralizar los antinutrientes.

Si necesitas remojar por mucho tiempo (toda la noche), considera cambiar el agua a la mañana siguiente.

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