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El término «pez remo» se refiere a un pez óseo de gran tamaño y cuerpo alargado que habita en las profundidades del océano. Su nombre popular de «pez del fin del mundo» se debe a mitos y a la creencia de que su aparición en la superficie es un presagio de desastres naturales.

Entre esos desastres están terremotos o tsunamis. Sin embargo, esta idea no tiene base científica; los científicos sugieren que estos peces solo suben a la superficie cuando están heridos, enfermos o muriendo.

Características del pez remo

Apariencia: Tiene un cuerpo sin escamas, largo, plateado y en forma de cinta, con una aleta dorsal roja que recorre todo su lomo y aletas pélvicas largas y delgadas, como remos.

Tamaño: Es el pez óseo más largo del mundo, pudiendo alcanzar hasta 11 metros de longitud, aunque se han reportado avistamientos de ejemplares de hasta 17 metros. Su peso puede superar los 200 kg.

Hábitat: Vive en las profundidades del océano, generalmente a más de 200 metros de profundidad, aunque se le puede encontrar hasta a 1000 metros.

Nado: Nada ondulando su aleta dorsal, manteniendo el resto del cuerpo recto.

Dieta: Se alimenta de plancton, pequeños crustáceos, moluscos y peces pequeños.

Mitos y realidad sobre los terremotos

Mito: La creencia popular, especialmente en Japón (donde se le llama «Mensajero del Palacio del Dios del Mar»), asocia su aparición con la llegada de desastres naturales como terremotos y tsunamis.

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Realidad: No existe evidencia científica que respalde esta conexión.

Explicación científica: Los avistamientos en aguas poco profundas suelen ocurrir porque el pez está enfermo o gravemente herido. Su aparición podría ser el resultado de otros factores, como el debilitamiento por enfermedades, la desorientación por ruidos submarinos, o la alteración de su hábitat por fenómenos como El Niño.

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