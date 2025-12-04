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Vemos siempre una cesta para colocar dinero en los pesebres venezolanos. Esta cesta se ha hecho famosa y generalmente los que hacen el popular nacimiento reciben el aporte que dejan.

Por supuesto hay que resaltar que en Venezuela, no se recoge dinero en los nacimientos; en su lugar, la tradición es pagar una ofrenda o «dádiva». Esto a la persona que realiza el «nacimiento» o pesebre, es decir, la representación del nacimiento de Jesús.

Este pago se realiza como una muestra de gratitud por su trabajo artístico y para honrar la representación del nacimiento. Siendo una práctica común en Venezuela durante la temporada navideña, según la tradición local.

Cesta para colocar dinero en los pesebres venezolanos

Gratitud: La persona que hace el nacimiento es honrada con un dinero como una forma de expresar agradecimiento por su labor y creatividad.

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Tradición: Esta costumbre está arraigada en la cultura venezolana como una forma de celebrar y conmemorar la Navidad.

Variedad: Los pagos no se basan en un monto fijo, sino que varían según la persona y la riqueza de cada familia.

“Esa es una tradición muy antigua, el venezolano es una persona de buen corazón y siempre que vemos esos nacimientos que parecen obras de arte; vemos también la cestica para que colaboren”, dijo Angélica Pachano, constructora de nacimientos.

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