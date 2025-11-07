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Los camiones de basura en México llevan peluches y es una de las curiosidades que se ve en varias ciudades de ese país. Los pesados vehículos recolectores de desechos llevan coloridos peluches en la parte exterior del camión.

Esto tiene un significado curioso, ya que el principal motivo es buscar la buena suerte y que la faena recolectora sea una de las mejores. Esto no es desde ahora, desde hace décadas los camiones les colocan los peluches que consiguen en la basura.

Tenerlos en la parte externa es para que el acompañamiento positivo esté siempre con las personas que trabajan en el camión. Los trabajadores de los camiones dicen que en la última década han encontrado muchos peluches en la basura.

En los años setenta comenzó esta creencia de los peluches y la buena suerte en los camiones. Estos comenzaron a llevar los peluches hasta que tuvieran una vida útil y muchos de estos se han quedado por una larga temporada.

Camiones de basura en México

Para esos años setenta ante el auge de tantos peluches en la basura, los colocaban en los camiones como amuleto. Precisamente para que esa inocencia contrarreste lo que son las malas energías.

Identidad y personalización: Los peluches sirven para diferenciar cada camión, dándole una identidad única, ya sea en su apodo o en la historia de su viaje.

Rescate y rescate creativo: Muchos de estos peluches son encontrados entre los residuos y, en lugar de ser desechados, son rescatados y se convierten en parte de la decoración del camión.

Romper la rutina: La decoración ayuda a romper la monotonía y la pesadez del trabajo diario, añadiendo un elemento de alegría y color.

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Buena suerte: Para algunos trabajadores, el peluche es considerado un amuleto que les trae buena suerte durante su jornada.

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