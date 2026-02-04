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Por: Jaime Macías

Para el mundo del béisbol la creación del Clásico Mundial hace 20 años, fue una noticia esperanzadora para los fanáticos de este deporte, que a pesar de tener un gran arraigo en muchas partes del planeta aún no podía presumir de contar con una cita mundialista que pudiera tener cierta comparación con las del futbol y el básquet, por citar las más llamativas a nivel mediático.

Pero a diferencia de las otras disciplinas este mundial, por llamarlo así, no fue creado ni lo organiza su Federación Internacional, sino la mayor organización de béisbol profesional del mundo, como lo es la MLB, la cual agrupa y controla a todos los peloteros grandes ligas, de allí que el nombre del torneo anteponga la palabra “Clásico” ante de mundial.

Pese a todo esto, los fanáticos y aficionados del béisbol, lo adoptaron como su mundial, algo que no está lejos de la verdad, porque este clásico agrupa a los mejores jugadores del orbe. Por lo que es común que en cada país participante la escogencia de la selección y sus mejores peloteros para integrarla se convierte en asunto patriótico.

Porque esa es una selección para escoger el mejor o mejores en cada posición, o sea los líderes indiscutibles para la batalla deportiva. A veces sucede que el seleccionado no está disponible, por ejemplo, por una lesión o no está en forma, lo que es comprensible.

Pero lo que no se entiende es que el mismo creador y organizador de esta máxima cita, sea el que le ponga trabas o limite la participación de un jugador con etiqueta de estrella, cuando debería ser todo lo contrario, tratar por todos los medios que estas luminarias participen para darle el mayor brillo a la competencia, como se hace en otros deportes.

A falta de un mes para la inauguración del Clásico Mundial de Beisbol, ha sido tanto el saboteo, por llamarlo así, de la MLB con la prohibición de participar de varías estrellas indiscutibles de Venezuela, Dominicana, México y Puerto Rico, que esta última en un acto desesperado amenazó con retirarse, mientras las otras han dejado claras sus quejas.

Por eso extraña la actitud de la MLB, contra su propia creación luego de 20 años de inaugurada. Si es que ya no la quieren o ahora choca contra sus intereses, simplemente sean honestos con los aficionados y no sigan con un espectáculo qué en vez de superarse en cada cita, más bien lo están llevando a la devaluación, porque algo que se llame MUNDIAL se debe jugar con todas sus estrellas. Ahí se los dejo!

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