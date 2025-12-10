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La serie El Mentalista se canceló principalmente por la caída en los índices de audiencia tras resolver el misterio de Red John en la temporada 6, lo que dejó a la serie sin su principal motor argumental.

Aunque se renovó para una temporada final corta (temporada 7) debido a acuerdos de sindicación. El creador Bruno Heller y el protagonista Simon Baker sintieron que el personaje de Jane había cumplido su ciclo, con el actor prefiriendo proyectos más selectivos.

Razones Clave para la Cancelación de la serie El Mentalista

Resolución de Red John: La persecución de Red John fue el arco central de la serie. Una vez que se resolvió. El interés del público disminuyó y la serie perdió su impulso principal, obligando a una reinvención que no fue suficiente para retener a la audiencia.

Pérdida de Audiencia (Bajos Ratings): Los números de espectadores bajaron significativamente después de la resolución de Red John, haciendo que la renovación para una temporada 7 fuera incierta, aunque finalmente se concedió por un año más.

Final de Ciclo del Personaje: Simon Baker, el actor principal, sintió que Patrick Jane había alcanzado su objetivo (venganza/justicia) y que no había mucho más para el personaje; volviéndose más selectivo con los proyectos futuros.

Cambios

Cambio de Enfoque en la Temporada 7: Para continuar, la serie se reinventó con Jane trabajando para el FBI, pero esto no logró captar el interés de la misma manera. Y la temporada final fue más corta (13 episodios).

Decisión de la Cadena: CBS finalmente decidió no continuar la serie más allá de la temporada 7, ya que no cumplía su rol esperado en el horario estelar. A pesar de haber sido popular en su apogeo.

En resumen, fue una combinación de factores narrativos, económicos y de satisfacción del talento que llevaron al final natural y a la cancelación de la serie. Aun la misma es transmitida por varios canales en el mundo y en distintos idiomas.

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