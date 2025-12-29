Compartir

¿Por qué se come lentejas en la Noche de Año Nuevo?, para atraer la abundancia, la prosperidad económica y la buena suerte para el año nuevo. Debido a que su forma redonda y pequeña se asemeja a monedas.

Y su capacidad de multiplicación simboliza el crecimiento del dinero y las oportunidades. Esta es una tradición antigua, muy arraigada en países como Italia, que se realiza comiéndolas, llevándolas en los bolsillos o tirándolas al aire a medianoche para «sembrar» la intención de un futuro próspero.

¿Por qué se come lentejas en la noche de Año Nuevo?, y su significado simbólico

Dinero y monedas: Las lentejas son vistas como pequeñas monedas que auguran riqueza y recursos económicos.

Multiplicación: Al cocinarse y expandirse, representan el deseo de que el dinero y las oportunidades se multipliquen durante el año.

Sembrar intenciones: Usarlas en Año Nuevo es un acto simbólico para enfocarse en la abundancia y declararse abierto a recibirla.

Formas de realizar el ritual

Comerlas: Tomar una cucharada de lentejas cocidas (a menudo sin sal) justo a medianoche.

Llevarlas: Guardar un puñado de lentejas crudas en el bolsillo o la cartera.

Lanzarlas: Tirar lentejas al aire mientras se repiten frases de prosperidad.

Con una llave: Poner una llave dentro de un vaso con lentejas para abrir los caminos a la prosperidad.

El ritual no es magia literal, sino un gesto consciente para enfocar las metas financieras y personales para el ciclo que comienza, según explica TVN y Yahoo Vida y Estilo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas