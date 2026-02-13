Compartir

Las Trincheras en el estado Carabobo, debe su nombre a las fortificaciones defensivas construidas en la zona durante la época colonial para resguardar el camino entre Valencia y Puerto Cabello.

El lugar es famoso por sus aguas termales y fue escenario de una importante batalla independentista en 1813. Sigue siendo hoy por hoy uno de los puntos más conocidos entre la costa y Valencia.

Las Trincheras en el estado Carabobo y las razones clave del nombre

Fortificaciones Coloniales: El origen del nombre se atribuye a las trincheras o barreras militares levantados en la región para defensa en la colonia. Las mismas compuestas de rocas, troncos, entre otros.

Batalla de Las Trincheras (1813): En octubre de 1813, durante la Guerra de Independencia, se libró una batalla en este lugar. Donde fuerzas independentistas derrotaron a los realistas comandados por Domingo de Monteverde, reforzando la asociación del sitio con este término militar.

Ubicación Estratégica: Situado en una zona de paso montañoso (actualmente cerca de la autopista Valencia-Puerto Cabello). Era un punto natural para establecer defensas y controlar el tránsito.

Además, Las Trincheras es ampliamente conocido por sus aguas termales, reconocidas por sus propiedades curativas y altas temperaturas. Es conocido también por su agradable clima de montaña.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas