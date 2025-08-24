Compartir

Por robo de vehículos en Caracas quedaron detenidos dos sujetos. Funcionarios del CICPC; tras un extenso trabajo de campo, lograron la ubicación y detención de dos sujetos.

Ricardo Alberto Juarez Rivas (33) y, Jean Piero José Aguilera Rondón (44), están presuntamente señalados de robo de vehículos y resistencias a la autoridad. Dijo el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

El inicio de las investigaciones se originó, por cuanto los mencionados sometieron a tres personas de la tercera edad en la avenida Los Jabillos; a quienes bajo amenazas de muerte los despojaron de un Chery X1, placa AC291EB y, huyeron del sitio.

Robo de vehículos en Caracas

De inmediato las comisiones detectivescas iniciaron las pesquisas, lograron ubicar en la avenida intercomunal El Valle; debajo del puente de la autopista Panamericana con la calle 18 del Valle, parroquia El Valle, el vehículo robado.

Siendo tripulado por Jean Piero, por lo que de inmediato se procedió a su detención y, al ahondar más las pesquisas, se determinó que este se encontraba en espera de Ricardo, por cuanto ya habían ofertado el vehículo con fines de desvalijarlo y comercializar sus piezas.

Por lo que al ubicar a Ricardo y este verse acorralado, tomó una actitud evasiva y desenfundó un arma de fuego accionándola en contra de los funcionarios. Originándose un intercambio de disparos.

Resultando herido, siendo trasladado hacia el hospital periférico de Coche Doctor Miguel Ángel Rangel, donde le prestaron los primeros auxilios, y fue dado de alta, encontrándose estable.

Con historial delictivo

Ambos fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que Ricardo posee registros por homicidio calificado con alevosía. En la ejecución de un Robo, y por Porte Ilícito de Arma de Fuego, recuperándose el vehículo de las víctimas, un celular y se incautó un arma de fuego tipo revolver.

