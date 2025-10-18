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Por robo fueron detenidos tres supervisores de un hotel

By Redacción Carabobo
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Oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos a la delegación municipal Chacao, detuvieron a tres supervisores de hotel por el delito de hurto, aprovechándose de sus cargos dentro del hotel.

A través de instagram, el director del CICPC, Douglas Rico, ofreció detalles del caso, señalando que, Keiber Antonio Romano (34), Mayra Alejandra La Corte (41) y Mayerling Del Valle La Rosa (42), aprovecharon la ausencia de huéspedes, principalmente extranjeros, para ingresar a las habitaciones. 

Modus operandi 

Los detenidos estudiaban el itinerario de los huéspedes, principalmente de nacionalidad extranjera, y aprovechaban su ausencia para ingresar a las habitaciones. Utilizando la tarjeta magnética asignada a sus funciones, accedían y revisaban las pertenencias de los huéspedes con la finalidad de apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.

Asimismo el caso fue remitido al Ministerio Público.

 

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