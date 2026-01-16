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Por secuestro de dos mujeres en el estado Miranda pagará esta pena

By Redacción Carabobo
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Secuestro de dos mujeres en el estado Miranda
Foto: Ministerio Público

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Un sujeto pagará una pena por el secuestro de dos mujeres en el estado Miranda dijo el Ministerio Público en su página web. Fue condenado a 28 años de prisión Héctor Luis Avariano Rivas (27), por el secuestro de dos mujeres de 36 y 38 años de edad.

Hecho ocurrido el 8 de septiembre del 2017 en el sector Los Silos de Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda. En horas de la tarde del citado día, el hoy condenado y otros hombres ingresaron con armas blancas a la vivienda de las víctimas.

Para exigirles  primeros auxilios a uno de los agresores que se encontraba herido. Durante el hecho, las tuvieron en cautiverio y bajo amenaza de muerte durante 9 días obligándolas a cocinarles.

Secuestro de dos mujeres en el estado Miranda

Luego de percatarse de lo que ocurría dentro de la residencia, vecinos  del sector alertaron a funcionarios del CICPC quienes inmediatamente acudieron al sitio. Donde detuvieron al hoy condenado posterior a un intercambio de disparo.

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Para ser dejado a disposición del Ministerio Público. En el juicio, la fiscalía 29° de mencionada jurisdicción ratificó la acusación contra Avariano Rivas por el delito secuestro agravado.

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