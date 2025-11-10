Compartir

Por secuestro de una mujer en el Zulia, tres hombres fueron condenados, informó el Ministerio Público a través de su página web. El hecho tuvo lugar el 14 de marzo del 2014, en la Isla Toas del municipio Almirante Padilla, en Maracaibo.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 26 años de prisión Alex Camargo Mendoza; Elvis Villalobos Bracho y Brayan González Espina por El secuestro de una mujer en el estado Zulia.

En horas de la mañana de ese día, la víctima iba junto a su esposo y sus dos hijos a bordo de una lancha con sentido hacia la referida localidad. Cuando fueron interceptados por tres hombres armados.

Que los obligaron a detener la embarcación y subir a la mujer en otra donde se trasladaban para emprender la huida inmediatamente. Tras el hecho, el cónyuge denunció lo ocurrido ante funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional Bolivariana.

Por secuestro de una mujer en el Zulia

Luego de 12 días de cautiverio, la víctima fue rescatada por sus familiares en una isla del Lago de Maracaibo. Mientras que los agresores resultaron detenidos por los funcionarios del GAES en un manglar de la Isla Toas y puestos a las órdenes del Ministerio Público.

NO DEJES DE LEER AHORA: Detienen a un hombre por agredir a su hija de 7 años

Durante el juicio, la Fiscalía 49a de esa jurisdicción ratificó la acusación contra los agresores por los delitos de secuestro y agavillamiento.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 9° de Juicio del Zulia dictó la mencionada condena contra Camargo Mendoza, Villalobos Bracho y González Espina, quienes permanecen recluidos en diferentes centros policiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas