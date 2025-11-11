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En Zibo, China, una mujer se vengó de su novio infiel y le mandó un total de mil kilos de cebolla. La mujer dijo que él tenía que llorar tanto como lo hizo ella. El novio se sorprendió al ver como llegaba un camión con el cargamento de cebollas, blancas como moradas.

El sujeto se sorprendió cuando el camionero le dijo que se preparara que iba a colocar fuera de su casa los mil kilos de cebolla. Saco a saco, el conductor del camión y los ayudantes descargaron una tonelada de cebolla.

Estos mientras reían, le dijeron al novio infiel que no se fuera que luego de la descarga tenían que darle un mensaje. El sujeto sorprendido por aquella entrega tan inesperada no sabía que iba a hacer.

“He llorado durante tres días, ahora te toca a ti”. Dijo la mujer en el primer mensaje a su ya ex novio. “Vas a llorar tanto como he llorado yo”, decían los mensajes escritos por la mujer y entregados por el camionero.

Mujer se vengó y le mandó mil kilos de cebolla

Más de cuatro horas duró el camionero junto a los ayudantes descargando los sacos. Los vecinos comenzaron a quejarse del olor, pero el hombre le dio permiso de llevarse los kilos que quisieran.

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“Díganle que fue demasiado dramática”, fue el mensaje del ex novio para la mujer. Los vecinos se llevaron unos cuantos kilos de cebolla pero otros se quejaron ante la prensa. El hombre tuvo que mandar a limpiar y lavar el piso como las paredes donde estaban las cebollas.

El caso ha sido uno de los más insólitos en lo que va de año en China, debido a la venganza de la mujer contra el hombre. Los cuales después de tanto amor ahora no quieren verse ni en pintura.

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