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Por simulación de secuestro en el municipio San Diego además de los delitos de secuestro y uso de un adolescente para delinquir fue condenado un sujeto. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Explicó el titular del Ministerio Público que fue condenado a 15 años de prisión, el sujeto Adrián Peralta. Peralta está señalado de los delitos de secuestro como de uso de un adolescente para delinquir.

Simulación de secuestro en el municipio San Diego

“Dicho delincuente en el municipio San Diego, fue el autor intelectual y material en la simulación del secuestro de dos ciudadanas”; dijo el Fiscal la noche del jueves 11 de diciembre de 2025.

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El hombre pagará condena en el centro de reclusión ubicado en el municipio Libertador en el estado Carabobo.

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