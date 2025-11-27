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Por trata de personas fueron detenidas dos mujeres en Valencia. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Las damas detenidas quedaron a la orden del Ministerio Público.

Tras el rescate de dos víctimas de una red de trata de personas que operaba en Valencia, el Cicpc, representado por la Delegación Municipal Valencia, realizaron un extenso trabajo de campo que permitió la detención de dos féminas.

Que se dedicaban a la captación de niñas, jóvenes y adultas, a fin de ser explotadas. Las detenidas quedaron identificadas como: Bárbara Alejandra Contreras Díaz (18) y Willianni Daniela Salón Durán (18).

Por trata de personas fueron detenidas dos mujeres en Valencia

Por cuanto formaban parte de una red nacional dedicadas a la trata de personas, teniendo como participación delictiva encargarse de captar a las víctimas. Esto mediante engaños y ofrecimientos de altas sumas de dinero a cambio de realizar diversas labores.

Sin embargo, una vez en su poder, son sometidas a explotación en hoteles, galpones y fiestas clandestinas. Percibiendo un porcentaje de dinero de acuerdo al servicio al que eran forzadas. Cabe señalar que una de las víctimas rescatadas, era prima de una de las detenidas.

Y esta, bajo engaños le costeó el traslado desde el estado Trujillo a territorio carabobeño, forzándola a ejecutar estas labores que pusieron en riesgo su integridad física y emocional; asimismo, quedan por detener a dos personas.

Las féminas fueron apresadas en el sector Los Caobos, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo. Ubicando dos celulares y, quedando a la orden del Ministerio Público.

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