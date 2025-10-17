Compartir

Por un homicidio en Maturín, un hombre fue condenado, la información fue suministrada por el Ministerio Público.Producto de la acusación presentada fue condenado Jonathan Alexander Brito Maita a cumplir 15 años y cuatro meses de prisión.

Esto luego de admitir su responsabilidad en la muerte de Euclides Rafael Subero. Se tuvo conocimiento del mencionado hecho ocurrió el 1º de julio de 2015, tras el ingreso del cadáver de Subero a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar; ubicado en la ciudad de Maturín, capital del estado Monagas.

De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha funcionarios del CICPC fueron notificados acerca de la entrada del cuerpo sin vida de Subero. Con heridas de arma blanca al mencionado centro asistencial.

Por un homicidio en Maturín, pagará esta pena

Con el inicio de las experticias pertinentes, se supo que el occiso procedía del sector Prados del Sur. Allí, fue víctima de Brito Maita y otros hombres sin identificar; quienes lo agredieron a golpes, patadas y puñaladas.

Ante los ataques, el ahora occiso intentó huir pero fue alcanzado por uno de sus agresores; quien lo apuñaló en varias oportunidades ante la mirada de los vecinos; que eran amenazados por Brito Maita con una escopeta corta para que no interviniesen.

Una vez terminado el homicidio, el cuerpo de Subero fue dejado en una calle cercana. En consecuencia, Brito Maita resultó aprehendido el 29 de marzo de 2018 en respuesta a la orden de aprehensión acordada en su contra para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La audiencia

Durante la audiencia preliminar por vía telemática, la Fiscalía 25ª de Monagas ratificó la acusación en contra de Brito Maita; por la comisión de homicido calificado con alevosía por motivo fútil.

NO DEJES DE LEER AHORA:Asesinado un funcionario de la PNB en Valencia, la noche del jueves

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal 3º de Control en esa entidad oriental dictó la referida condena en contra de Brito Maita. Y ordenó que cumpla su sentencia en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona (estado Anzoátegui).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas