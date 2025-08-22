Compartir

Por un presunto abuso sexual en Ocumare del Tuy, estado Miranda un joven falleció en una intervención legal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hecho ocurrió en el sector La Acequia en el municipio Tomás Lander.

El joven de 17 años de apellido Oropeza Silvera estaba señalado de agredir sexualmente a una mujer en una zona boscosa. Oropeza quien portaba un arma de fuego sometió a la mujer y la amenazó de muerte.

Por un presunto abuso sexual murió en Ocumare del Tuy

En dicho lugar, este además golpeó a la fémina y la agredió sexualmente, los vecinos enseguida informaron del hecho a los oficiales de la PNB. El joven trató de huir, pero en ese momento llegaron los funcionarios y ocurrió el enfrentamiento donde resultó abatido.

NO DEJES DE LEER AHORA: Por venganza asesinaron a dos trabajadores de una finca en Guárico

En el lugar se incautó el arma que llevaba el joven para su revisión por parte de las autoridades.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas