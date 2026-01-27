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Por una deuda de 100 dólares asesinaron a un hombre en Los Guayos, la información fue suministrada en las últimas horas por el comisario Douglas Rico. Ambos detenidos son hermanos y quedaron a la orden del Ministerio Público.

Pesquisas de la Delegación Municipal Valencia del CICPC tras realizar minuciosas labores de campo y experticias telefónicas, aprehendieron a dos hermanos identificados como Víctor Manuel (31) y Alejandro José Laya Claudeville (23), en el estado Carabobo.

Por su responsabilidad en el homicidio de quien en vida respondía al nombre de Luis Alberto Sabino Portillo (52). El hecho ocurrió en horas de la mañana del pasado 26 de diciembre en la parroquia Urbana Los Guayos.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos planificaron el encuentro para acordar la forma de pago de una deuda de 100 dólares que le tenía Sabino. En el lugar, lo golpearon salvajemente con un objeto contundente (trozo de madera) en la cabeza.

Por una deuda de 100 dólares asesinaron a un hombre en Los Guayos

Causándole la muerte de manera inmediata. Posteriormente, con el fin de evadir su responsabilidad ante la justicia, los criminales trasladaron el cuerpo sin vida hacia una zona montañosa, aledaña al lugar, donde procedieron a incinerar utilizando combustible.

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Tras la captura de los homicidas, realizada en el sector Paraparal, el Cicpc recuperó un equipo móvil perteneciente a la víctima; quedando el caso a la orden de la Fiscalía 33° del Ministerio Público del estado Carabobo.

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