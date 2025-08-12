Compartir

Por una deuda de mil dólares asesinó a un hombre en El Vigía. El CICPC esclareció el homicidio de Álvaro José Vega Gálviz (49), ocurrido el pasado 6 de agosto; logrando ubicar y detener al responsable, identificado como Jairo Rafael Coley Gómez (49).

El arresto se llevó a cabo en el sector La Inmaculada, parroquia Presidente Páez, estado Mérida, luego de minuciosas experticias determinaron que Jairo Coley, con la intención de no pagar una deuda de mil dólares americanos que tenía con la víctima, planeó reunirse con Álvaro Vega en una zona solitaria y de difícil acceso peatonal en el sector La Esperanza.

Por una deuda de mil dólares asesinó a un hombre en El Vigía

Ambos se trasladaron al lugar en la moto de la víctima. Una vez en el sitio, una discusión entre ambos escaló a la violencia. Coley, de forma premeditada, atacó a Vega con un cuchillo, propinándole múltiples heridas punzo penetrantes. Posteriormente, lo golpeó con piedras y palos hasta causarle la muerte.

Al detenido se le colectaron como evidencias una piedra, un cuchillo, un reloj, un teléfono y prendas de vestir. Quedando a disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, para que se le realicen las actuaciones legales correspondientes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas