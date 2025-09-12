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Por una infusión para las lombrices murió un niño en el estado Sucre, el menor fue llevado a la emergencia pediátrica del Hospital Aníbal Dominici en Carúpano; luego de ser trasladado desde San Juan de las Galdonas.

Luego de tomar por segundo día el te casero para expulsar las lombrices el menor presentó debilidad. Es por ello que llevaron al niño de inmediato al centro de salud, pero luego de unas horas este falleció.

Indicaron los padres del menor, que la infusión fue hecha con plantas medicinales, las cuales fueron recomendadas por los habitantes que hay en el lugar. Mientras que se pudo conocer en el informe del médico forense, que este murió por intoxicación.

Por una infusión para las lombrices

Al conocerse el caso, los funcionarios del CICPC indicaron que se van a hacer las averiguaciones pertinentes al caso. Como investigar si hay otros menores que tomaron la infusión en la zona del oriente del país.

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Se hace el llamado a los padres y representantes a siempre consultar con profesionales de la medicina. Los cuales son los conocedores de que se le puede dar a un menor de edad en caso de lombrices.

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