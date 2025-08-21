Compartir

Por venganza asesinaron a dos trabajadores de una finca en Guárico, la información fue suministrada por el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), esclareció el homicidio de dos trabajadores de la finca Los Palenques. Ubicada en el estado Guárico, y realizó la detención de los responsables del atroz crimen.

Las víctimas, quienes llevaban aproximadamente 15 días laborando en la propiedad, fueron reportadas como desaparecidas el jueves 14 de agosto. Sus cuerpos fueron encontrados el viernes 15 de agosto, presentando heridas contundentes en la cabeza.

Además, los familiares de las víctimas, reportaron la desaparición de una motocicleta Bera BR-200 y un teléfono celular. Tras una exhaustiva investigación realizada por comisiones de la Delegación Municipal Zaraza, descubrieron a los que planificaron el hecho.

Las autoridades determinaron que los hermanos Jhon Roberth (21) y Jonathan Manuel (22) Ron Acosta, planificaron el crimen junto a Héctor José Correa Cumaná (20). La investigación reveló que los detenidos habían sido despedidos de la finca por la pérdida de dos animales.

Y el asesinato fue motivado por resentimiento hacia los nuevos trabajadores, quienes supuestamente habían hecho comentarios despectivos sobre ellos. Los homicidas abordaron a las víctimas en la finca, ubicada en el sector Palmarito, carretera nacional Zaraza – Tucupido.

Utilizando una escopeta, las sometieron y las trasladaron hasta el cruce que conduce a la represa El Cigarrón. Donde, las golpearon en la cabeza con un arma de fuego y una herramienta de construcción comúnmente conocida como mandarria, quitándoles la vida de manera inmediata.

Para simular un robo, Héctor, sustrajo la motocicleta y el teléfono celular de una de las víctimas. Posteriormente, lanzó el celular al río y escondió la motocicleta en una zona boscosa en la vía Zaraza-Tucupido.

