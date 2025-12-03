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Por violencia sexual contra su vecina de 11 años un hombre fue condenado a 22 años y seis meses de prisión. Tal hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2023 en el sector Aeropuerto de la parroquia Mantecal; perteneciente al municipio Muñoz del estado Apure.

En horas de la noche de ese día, José Luis Anuel Herrera aprovechó la ausencia de la progenitora, ingresó en la vivienda y se dirigió hacia la habitación de la niña; quien dormía en ese momento.

Inmediatamente, comenzó a ahorcarla hasta dejarla inconsciente, tocó sus partes íntimas y allí aprovechó para cometer el abuso. Una vez que la víctima recuperó el conocimiento, informó lo ocurrido a su progenitora y a su tía.

Por violencia sexual contra su vecina de 11 años

En consecuencia, la hermana de la progenitora se acercó a la sede más cercana de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Mantecal, para interponer la denuncia. De inmediato, se constituyó una comisión que materializó la aprehensión de Anuel Herrera pocas horas después; para dejarlo a la orden del Ministerio Público.

Durante el juicio, la Fiscalía 5ª de Apure de esa jurisdicción ratificó la acusación en contra del agresor por la comisión de violencia sexual agravada. Con víctima especialmente vulnerable y amenaza continuada.

Una vez que la representación fiscal evacuó los elementos de prueba concernientes al caso, el Tribunal 1º Juicio en Materia de Violencia contra la Mujer en esa entidad federal. Dictó sentencia en contra del acusado y ordenó su reclusión en el Comando de Campaña de la GNB de Mantecal.

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