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El lujo italiano acaba de protagonizar uno de sus capítulos más inesperados: Prada ha adquirido Versace.

No se trata solo de una operación millonaria, sino del encuentro entre dos universos estéticos opuestos (el minimalismo cerebral y el maximalismo hedonista) que ahora se cruzan para redefinir el futuro del sector. Dos casas históricas, dos visiones distintas y un mismo objetivo: transformar el lujo contemporáneo sin renunciar a su ADN.

La noticia sacudió a la industria como un rayo en cielo sereno. Con la compra del 100% de Versace por 1.250 millones de euros, Prada firma uno de los movimientos estratégicos más significativos de la moda italiana en décadas.

Prada adquiere Versace

Donatella Versace, la hermana menor de Gianni que tomó las riendas de la empresa tras su asesinato en 1997, dejó el cargo en marzo, después de casi medio siglo de liderazgo familiar. Dejó las riendas a Dario Vitale, un diseñador que se formó en el Grupo Prada. Su nombramiento supuso la primera vez desde 1978 que una colección Versace no estaba formada por la familia fundadora, y ahora pasará a manos de otra dinastía de la moda italiana.

¿Qué representa realmente esta unión?

Significa la consolidación de un nuevo gigante del lujo italiano, uno capaz de plantarse frente a conglomerados como LVMH sin perder su identidad profundamente artesanal y local. También encarna algo más amplio:

La convivencia de dos lenguajes estéticos que se potencian en lugar de anularse.

El renacimiento de un poder italiano más unido y competitivo en el escenario global.

Una apuesta por el contraste como motor creativo.

Es un cambio de era: Italia vuelve a apropiarse de su narrativa de lujo.

¿Por qué Prada toma esta decisión ahora?

El movimiento llega en un momento en que la industria del lujo, tras meses de desaceleración, necesita nuevas historias y nuevas formas de conectar con su público. Prada, que ha mantenido un crecimiento sólido incluso en tiempos inciertos, aprovecha la oportunidad.